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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Палата представителей США проголосовала за "ленд-лиз" для Украины

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила в четверг законопроект о "ленд-лизе" для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву.

Документ одобрили подавляющим большинством голосов - 417 "за" и 10 "против", свидетельствуют результаты голосования.

"Законопроект даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы. При этом предоставление такой техники Украине по-прежнему должно осуществляться с законами, касающимися ее последующего возвращения", - говорится в описании к документу на сайте Конгресса.

6 апреля документ был принят Сенатом США. Теперь законопроект поступит в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Хроника 24 февраля – 29 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Россия
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