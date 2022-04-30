Пелоси выразила надежду на быстрое утверждение запроса о помощи Украине на $33 млрд

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выразила надежду на максимально быстрое одобрение конгрессом запроса президента Джо Байдена на выделение еще $33 млрд для оказания помощи Украине.

"Мы надеемся как можно скорее принять этот законопроект", - цитируют Пелоси американские СМИ.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что попросил конгресс в кратчайшие сроки одобрить этот запрос.

Байден обратился к конгрессу с призывом выделить, среди прочего, более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также $8,5 млрд на экономическую помощь и $3 млрд на гуманитарную помощь.

Законодатели от обеих партий заявили, что хотят как можно быстрее одобрить запрос Байдена на экстренное финансирование, отмечается в сообщении.

При этом в конгрессе спорят насчет плана демократов о рассмотрении в одном пакете сразу двух запросов на выделение средств для американской администрации: речь идет о запросе на помощь Украине и о запросе на дополнительные средства для борьбы против COVID-19. Часть республиканцев против такого варианта, потому что готова поддержать предложение по Украине, но не запрос по COVID-19. Несмотря на то, что у республиканцев нет большинства в конгрессе, они могут затягивать или даже "парализовать" рассмотрение того или иного законопроекта.