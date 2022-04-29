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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Минобороны РФ сообщили об ударе с подлодки в Черном море по объектам ВСУ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что подводная лодка в Черном море нанесла удар "Калибрами" по военным объектам Украины.

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Ранее в сообщениях российского военного ведомства не упоминалось нанесение ударов подводными лодками по объектам ВСУ, российские военные сообщали о задействовании фрегатов, авиации, ракетных комплексов, в том числе береговых.

Хроника 24 февраля – 29 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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