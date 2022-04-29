Что произошло за день: пятница, 29 апреля

Снижение Банком России ключевой ставки, продажа доли Саида Гуцериева в "М.Видео" и первый случай исключения из списка СМИ-иноагентов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ сообщили об ударе ракетами "Калибр" с подлодки в Черном море по военным объектам Украины. Ранее в сообщениях российского военного ведомства речь шла только о нанесении ударов с применением фрегатов, авиации, ракетных комплексов. В министерстве в пятницу также заявили об уничтожении корпусов предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве.

- Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Регулятор в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%, а в 2023-м - ее снижение до 5-7%. Нижняя точка спада экономики РФ, как ожидается, придется на IV квартал 2022 года: падение ВВП РФ составит 12,5-16,5% к IV кварталу 2021 года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились. Она усомнилась в возможности снять ограничения на покупку валюты для населения раньше сентября.

- Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах.

- Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео". Бизнесмен - основной бенефициарный владелец и член совета директоров группы "М.Видео-Эльдорадо". Потенциальные покупатели акций не раскрываются.

- В России заблокирован сайт "Новая газета. Европа". Роскомнадзор объяснил решение тем, что на сайте Генпрокуратура обнаружила недостоверную информацию о военной операции на Украине. Онлайн-издание было создано уехавшими из России сотрудниками "Новой газеты", которая приостановила работу.

- Отказ Польши и Болгарии от поставок из РФ подорвал закачку газа в хранилища Европы. В газовые сутки 27 апреля, когда поставки в эти страны были приостановлены, прирост запасов газа в ПХГ ЕС составил лишь 0,19 процентных пункта - это минимум за последние две недели.

- Минюст впервые исключил людей из реестра СМИ-иноагентов. Это двое активистов незарегистрированного объединения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом) - Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина. Решение принято "на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти".

- Чехия отказалась от оплаты российского газа по новым правилам. Глава правительства Петр Фиала высказался за возобновление обсуждения проекта строительства газопровода "Сторк II" между Польшей и Чехией.

- В Москву на День Победы не приглашали никого из глав иностранных государств. В Кремле заявили, что приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко 9 мая не ожидается.

- Компания "Боржоми" приостановила работу. Грузинский производитель минеральной воды сообщил о сложной ситуации на основных рынках сбыта.

- Проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге отложено. Заседание исполнительного комитета, которое было запланировано в Екатеринбурге, состоится в Брюсселе в ноябре.