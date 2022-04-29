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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Минобороны РФ показало взятого в плен на Украине британца

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ распространило видео с пленным британским подданным, который, как утверждается, воевал на стороне украинских сил.

"Эндрю Хилл сложил оружие и сдался российским военнослужащим в Николаевской области. Группа наемников, в которой воевал британец, была разбита, а он получил ранение", - заявили в Минобороны России.

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В ходе записанного на видео опроса Хилл сообщил российским военным, что он родом из Плимута, по собственному желанию прибыл на Украину через польскую границу, затем воевал в составе группы из семи человек. Он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.

По словам Хилла, за участие в боевых действиях ему не платили, хотя обещали.

Опрашивавшие Хилла под запись российские военные заверили его, что он находится в безопасности, ему окажут медицинскую помощь, но не смогли ответить, как скоро отправят его домой в Великобританию.

Хроника 24 февраля – 29 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Миноборонф РФ Украина Великобритания
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