Российская артиллерия в течение ночи поразила 389 военных объектов ВСУ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская артиллерия в ходе спецоперации на Украине за ночь поразила 35 пунктов управления противника, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 человек живой силы противника, четыре танка и шесть единиц бронетехники.

"Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ (вооруженных сил Украины - ИФ), батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - сказал он.

Кроме того, министерство обороны РФ сообщило о ночных ударах высокоточными ракетами по пяти военным объектам Украины, в том числе четырем складам с боеприпасами и горючим.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково", - сказал Конашенков.

По его словам, ударам высокоточных ракет также подвергся район сосредоточения украинских военных и техники.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.