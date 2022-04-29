Минобороны РФ заявило об уничтожении трех украинских ракет "Точка У"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты "Точка-У", заявили в Минобороны РФ.

"В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты "Точка-У" над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе населенного пункта Топольское", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка", - заявил он.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. "Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное поле, радиолокационная станция в районе Печенеги (Харьковская область - ИФ)", - сообщил Конашенков.

Воздушно-космические силы России за минувшую ночь поразили 22 военных объекта Украины. "В том числе: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он также сообщил, что "ракетными войсками в течение дня поражены три военных объекта Украины".

"Уничтожены: в районе Адамовка пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также вертолет Ми-24 воздушных сил Украины на площадке в районе Чугуева. Артиллерийскими подразделениями поражены: пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения", - сообщил Конашенков.

По данным министерства, с начала военной операции на Украине уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотников, 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и бронемашин, 305 установок реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 автомобилей.