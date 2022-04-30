Над югом США был замечен яркий метеор

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Над штатами Арканзас, Луизиана и Миссисипи пролетел крупный метеор, что подтверждают многие свидетели из разных штатов, сообщает Associated Press.

Более 30 человек сообщили, что видели очень яркий огненный шар в небе около 8 часов утра в среду после того, как услышали громкие взрывы в округе Клейборн, штат Миссисипи, и прилегающих районах. По словам представителей NASA, метеор был впервые замечен в 54 милях (87 километрах) над рекой Миссисипи, недалеко от Олкорна, штат Миссисипи.

Объект, который ученые назвали болидом (болид - метеор высокой яркости), двигался на юго-запад со скоростью 55 88 500 километров в час, распадаясь на куски по мере того, как он опускался все глубже в атмосферу Земли. Он окончательно распался примерно в 55 километрах над болотистой местностью к северу от приходской общины Конкордия в Луизиане.

Одна свидетельница рассказала, что услышала громкий шум, а затем подняла глаза и увидела "оранжевый огненный шар размером с баскетбольный мяч, за которым тянулся белый хвост", направлявшийся на запад, к реке Миссисипи.

По данным НАСА, на своем пике огненный шар был более чем в 10 раз ярче полной луны.

Метеор - явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Тусклые метеоры принято называть падающими звёздами, тогда как аналогичное явление большой интенсивности называется болидом.