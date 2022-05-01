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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Странам ОПЕК+ c мая разрешено увеличить добычу нефти на 432 тыс. б/с

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Квота стран ОПЕК+ по добыче нефти с 1 мая повышается на 432 тыс. баррелей в сутки, однако они не смогут достичь разрешенного уровня производства.

В начале апреля министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с. Тем самым имплементирован рост на 1,63 млн б/с референтной базы, от которой отсчитывается снижение уровня добычи. С сентября 2021 года квота повышалась на 400 тыс. б/с. Ее рост до 432 тыс. б/с вызовет практически незаметное увеличение разрешенных норм для каждой страны.

Таким образом, квота России и Саудовской Аравии на добычу нефти с мая - 10,549 млн б/с.

Но не все страны ОПЕК+ смогли нарастить добычу в рамках своих квот. На конец февраля накопленное отставание от плана производства составляет 1,1 млн б/с. В марте-апреле наблюдается недостижение Россией разрешенного уровня, таким образом это отставание, вероятно, усугубится.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+, которые будут решать вопрос о квотах на июнь, назначена на 5 мая.

ОПЕК
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