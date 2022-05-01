Блинкен и Кулеба обсудили возвращение американских дипломатов на Украину

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся перспектив возвращения на Украину американских дипломатов, сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь представил новую информацию о планах возвращения американских дипломатов на Украину, включая первоначальное посещение Львова на этой неделе, и планы их возвращения в Киев как можно скорее", - говорится в сообщении.

Блинкен и Кулеба также коснулись вопроса, касающегося просьбы американский администрации к Конгрессу о выделении Украине $33 млрд "на обеспечение безопасности, экономическую и гуманитарную помощь", отметил госдеп.