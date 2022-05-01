Шольц предостерег от поспешности в вопросе о поставке тяжелого вооружения Украине

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых вооружений Украине.

"Я принимаю решения быстро и в координации с нашими партнерами. Считаю, что чрезмерно поспешные и нескоординированные инициативы не были бы правильными", - цитируют его в воскресенье европейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что этот комментарий прозвучал на фоне того, что партнеры Шольца по правящей коалиции занимают более жесткую позицию, чем канцер: они считают, что Германия должна отправлять на Украину больше тяжелых вооружений.

При этом часть соратников Шольца из его собственной партии, наоборот, полагают, что следует крайне осторожно подходить к поставкам таких вооружений, чтобы избежать эскалации напряженности с Россией.

Как сообщалось, 28 апреля немецкий парламент большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.