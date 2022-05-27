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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Канцлер ФРГ указал на этические аспекты поставок оружия на Украину

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц счел важным думать об этических аспектах поставок вооружения Украине.

"Это поднимает сложные вопросы политического, этического и личного характера... все их активно обсуждают", - сказал Шольц, выступая в пятницу в Штутгарте.

"Возникает вопрос, можно ли победить насилие, применяя насилие, и можно создать мир, только отказавшись от оружия", - пояснил канцлер ФРГ, говоря о поставках вооружения Украине.

По его словам, "необходимо рассматривать с уважением разные точки зрения", однако в то же время ФРГ приняла четкое решение "встать на сторону Украины".

Позже Шольц подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

"Мы гарантируем, что будем оказывать Украине поддержку как финансовую, гуманитарную, так и поставками вооружений. Мы будем это делать столько, сколько потребуется", - заявил канцлер Германии.

Олаф Шольц Германия Украина
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