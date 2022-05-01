Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Конгресс США внесен проект резолюции, разрешающей отправку военных на Украину

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей отправку американских военных для защиты Украины, если там будет применено оружие массового поражения, сообщает в воскресенье The Hill.

"Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если на Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - пояснил конгрессмен.

По его мнению, эта резолюция может стать сдерживающим фактором для России.

"Документ не принуждает президента делать это, а просто подтверждает, что у него есть эта опция. Это даст президенту больше гибкости", - добавил Кинзингер.

Хроника 24 февраля – 01 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Красный крест подтвердил эвакуацию в сторону Запорожья части людей с "Азовстали"

Красный крест подтвердил эвакуацию в сторону Запорожья части людей с "Азовстали"
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об эвакуации 80 человек с территории "Азовстали"

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС

Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Военная операция на Украине

Шольц предостерег от поспешности в вопросе о поставке тяжелого вооружения Украине

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по аэродрому близ Одессы

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%

"Газпром" за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%
Военная операция на Украине

Более сорока человек вышли по гумкоридору из домов рядом с "Азовсталью"

Байден признал массовое распространение дезинформации американскими СМИ

Байден признал массовое распространение дезинформации американскими СМИ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 мая