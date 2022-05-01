В Конгресс США внесен проект резолюции, разрешающей отправку военных на Украину

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, разрешающей отправку американских военных для защиты Украины, если там будет применено оружие массового поражения, сообщает в воскресенье The Hill.

"Я не считаю, что сейчас нам нужно отправлять войска на Украину. Я лишь внес на рассмотрение документ, разрешающий применение вооруженных сил. Это даст президенту данную опцию в случае, если на Украине применят ядерное, химическое или биологическое оружие", - пояснил конгрессмен.

По его мнению, эта резолюция может стать сдерживающим фактором для России.

"Документ не принуждает президента делать это, а просто подтверждает, что у него есть эта опция. Это даст президенту больше гибкости", - добавил Кинзингер.