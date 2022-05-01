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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Зеленский обсудил с Пелоси поставки оружия, финансовую поддержку и санкции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшиеся переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси предметными, стороны обсудили оборонные поставки в рамках программы ленд-лиза, макрофинансовую поддержку и санкции против России.

"Обсудил ключевые вопросы помощи нашему государству со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса", - сообщил Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

Он отметил, что провел с Пелоси "четыре часа очень предметных переговоров, в частности об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике и политическом взаимодействии с США".

Хроника 24 февраля – 01 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина Владимир Зеленский Нэнси Пелоси
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