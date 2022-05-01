Зеленский обсудил с Пелоси поставки оружия, финансовую поддержку и санкции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшиеся переговоры со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси предметными, стороны обсудили оборонные поставки в рамках программы ленд-лиза, макрофинансовую поддержку и санкции против России.

"Обсудил ключевые вопросы помощи нашему государству со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила Киев вместе с делегацией Конгресса", - сообщил Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

Он отметил, что провел с Пелоси "четыре часа очень предметных переговоров, в частности об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике и политическом взаимодействии с США".