Партия Макрона изменит название

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Во Франции партия президентского большинства "Вперед, Республика!" (LaREM) за несколько недель до парламентских выборов меняет название на "Возрождение", сообщил телеканал BFMTV.

"Мы инициируем изменение существа и названия. Речь идет о перестройке партии "Вперед, Республика!", чтобы создать президентскую партию", - приводит телеканал объяснение генерального делегата LaREM Станисласа Герини.

BFMTV напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон на митинге в Марселе между двумя турами апрельских президентских выборов обещал полное обновление своей партии.