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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:57

Посол Антонов заявил, что США заморозили диалог с Россией по стратстабильности

Посол Антонов заявил, что США заморозили диалог с Россией по стратстабильности
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон в одностороннем порядке приостановил диалог с Москвой по стратегической стабильности, поставив под угрозу основы контроля над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке "заморозил" запущенный на женевском саммите (16 июня 2021 года - ИФ) двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями", - говорится в статье Антонова в издании Newsweek.

Как подчеркнул российский посол, Москва "будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы".

"Мы никогда не прекращали усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание катастрофического противостояния", - отметил Антонов.

По словам Антонова, обвинения России в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны.

"Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а наоборот предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса", - говорится в статье российского посла.

Россия США Анатолий Антонов
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