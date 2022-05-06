Пентагон не увидел намерений Минска подключиться к спецоперации на Украине

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минобороны США не видит, чтобы Белоруссия собиралась принять участие в спецоперации России на Украине, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Нет указаний на то, что у Белоруссии есть намерения принять активное участие в войне на Украине", - сказал он.

Кирби отметил, что относительно недавней военной активности Белоруссии речь действительно идет об учениях, а ни о чем ином. Представитель военного ведомства США подчеркнул, что нет признаков того, что они (госвласти и вооруженные силы Белоруссии - ИФ) планируют напрямую участвовать в спецоперации на Украине.

Внезапная проверка сил реагирования Белоруссии

Как сообщалось, в среду в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике "нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации". В то же время, по его словам, с учетом обстановки на Украине белорусская армия вынуждена проводить специальные мероприятия на юге страны "для того, чтобы прикрыть нашу южную границу от разного рода недоразумений".

Что касается внезапной проверки белорусских сил реагирования, то, по словам Лукашенко, "это не столько связано со специальной операцией на Украине, сколько с действиями ваших вооруженных сил, блока НАТО (особенно в Польше и Прибалтике) и нагнетанием обстановки вокруг Белоруссии".