Поставки смартфонов в мире в январе-марте упали 3-й квартал подряд
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2021 года глобальные поставки смартфонов упали на 8,9% в годовом исчислении, до 314,1 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Показатель снизился по итогам третьего квартала подряд.
"Хотя в первом квартале ожидалось некоторое сокращение из-за продолжающихся проблем с поставками и логистикой, а также сложного сравнения с прошлым годом, ситуация, похоже, изменилась к худшему, - полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал, слова которой приводятся в сообщении. - Настроение потребителей во всех регионах, и особенно в Китае, в целом негативное из-за серьезных опасений по поводу инфляции и экономической нестабильности, что оказывает давление на потребительские расходы".
Эти проблемы усугубляются ростом стоимости компонентов и транспортировки, недавними локдаунами в Шанхае, а также спецоперацией России на Украине.
В Центральной и Восточной Европе падение продаж смартфонов составило в прошлом квартале почти 20%, и прогноз для многих рынков региона остается неопределенным. Тем не менее, на долю этих государств приходится всего 6-7% глобальных поставок.
Продажи в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые приходится почти половина общемирового объема, сократились на 12,3%.
Южнокорейская Samsung Electronics уменьшила продажи в январе-марте на 1,2%. Однако компания осталась на первом месте среди мировых поставщиков, хотя американская Apple Inc. повысила продажи на 2,2%.
Китайские Xiaomi, OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo существенно сократили поставки в первом квартале.
Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):
|Компания
|I кв. 2022г
|I кв. 2021г
|изм. за год
|доля рынка в I кв.2022г
|доля в I кв.2021г
|Samsung
|73,6
|74,5
|-1,2%
|23,4%
|21,6%
|Apple
|56,5
|55,3
|2,2%
|18,0%
|16,0%
|Xiaomi
|39,9
|48,6
|-17,8%
|12,7%
|14,1%
|OPPO
|27,4
|37,5
|-26,8%
|8,7%
|10,9%
|vivo
|25,3
|35
|-27,7%
|8,1%
|10,1%
|другие
|91,4
|93,9
|-2,7%
|29,1%
|27,2%
|Всего
|314,1
|344,7
|-8,9%
|100%
|100%