Поставки смартфонов в мире в январе-марте упали 3-й квартал подряд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2021 года глобальные поставки смартфонов упали на 8,9% в годовом исчислении, до 314,1 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель снизился по итогам третьего квартала подряд.

"Хотя в первом квартале ожидалось некоторое сокращение из-за продолжающихся проблем с поставками и логистикой, а также сложного сравнения с прошлым годом, ситуация, похоже, изменилась к худшему, - полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал, слова которой приводятся в сообщении. - Настроение потребителей во всех регионах, и особенно в Китае, в целом негативное из-за серьезных опасений по поводу инфляции и экономической нестабильности, что оказывает давление на потребительские расходы".

Эти проблемы усугубляются ростом стоимости компонентов и транспортировки, недавними локдаунами в Шанхае, а также спецоперацией России на Украине.

В Центральной и Восточной Европе падение продаж смартфонов составило в прошлом квартале почти 20%, и прогноз для многих рынков региона остается неопределенным. Тем не менее, на долю этих государств приходится всего 6-7% глобальных поставок.

Продажи в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые приходится почти половина общемирового объема, сократились на 12,3%.

Южнокорейская Samsung Electronics уменьшила продажи в январе-марте на 1,2%. Однако компания осталась на первом месте среди мировых поставщиков, хотя американская Apple Inc. повысила продажи на 2,2%.

Китайские Xiaomi, OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo существенно сократили поставки в первом квартале.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):