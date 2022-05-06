Россиянке грозит депортация с Бали за обнаженное фото у священного баньяна

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российскому инструктору по йоге Алине Фазлеевой и ее мужу грозит депортация с Бали после того, как она сфотографировалась обнаженной на фоне священного 700-летнего баньяна, выложила снимок в соцсети, и этим оскорбила чувства местных индуистов, сообщает BFM TV.

По факту публикации снимка местная полиция начала проверку. Как отмечает Daily Mail, Фазлеева сначала извинилась за свой поступок в соцсетях, затем вернулась к баньяну и "попросила прощения" у него, после чего явилась в полицию для разбирательств. Она также попросила прощения у местного жителя, который пожаловался на нее в полицию, ее простили, однако расследование не закончилось.

В полиции отметили, что снимок, судя по всему, был сделан в 2019 года, предъявлять Фазлеевой обвинений не стали и передали дело в миграционную службу. Шеф миграционного ведомства Бали Джамарули Манихурук заявил, что и инструктор и ее муж совершали действия, угрожающие общественному порядку, и не соблюдали местные правила, поэтому их депортируют из Индонезии как минимум на полгода. Кроме того, их обяжут принять участие в церемонии очищения священного дерева.

Губернатор Бали Вайян Костер заявил, что не потерпит туристов, которые будут проявлять неуважние к местной культуре.

Служитель святилища при оскверненном баньяне Курнья Вилайя высказал мнение, что Фазлеева должна оплатить расходы на церемонию очищения, а также пообещал, что правила посещения святилища могут быть ужесточены.