Росатом будет требовать компенсацию из-за расторжения контракта в Финляндии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - RAOS Project Oy (структура ГК "Росатом") сообщила о планах требовать компенсацию за расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

"В сложившейся ситуации у нас не остается выбора, кроме как защищать свои интересы и требовать компенсацию за это незаконное прекращение проекта", - говорится в заявлении генподрядчика, опубликованном на его сайте. RAOS считает, что представленные финским заказчиком строительства станции Fennovoima доводы для прекращения проекта "противоречат фактическому состоянию дел", а также "более ранним заявлениям Fennovoima, отмечающим прогресс и перспективы его успешного завершения".

RAOS отмечает, что проект действительно "претерпел несколько задержек на раннем этапе", но не считает это "чем-то необычным для сложных и комплексных проектов строительства атомных станций большой мощности, где безопасность и качество имеют приоритет". В последнее время, по данным компании, проект "существенно продвинулся". В конце прошлого года она предоставила документы предварительного отчета по анализу безопасности. По данным RAOS, заказчик эти документы принял, но сам задержал доставку документов регулятору, "поскольку собственная независимая оценка безопасности Fennovoima не пошла по графику".

"Прогресс зависел от Fennovoima, задача которой на этом этапе заключалась в координации работы непосредственно со STUK для предоставления окончательных разъяснений и документов", - считают в RAOS.

"Росатом строго придерживается принципа безусловного выполнения своих обязательств во всей своей деятельности. Мы открыты для обсуждения возможных вариантов перезапуска проекта, когда позволят условия, и остаемся в полной готовности к его успешному завершению", - отметили в компании.

Как сообщалось, на этой неделе финская Fennovoima объявила о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" из-за значительных задержек и невозможности выполнить контракт, поясняла компания. В последние годы наблюдались значительные задержки в реализации проекта, а ситуация на Украине только усугубила риски для него. Сотрудничество с RAOS (структура "Росатома") прекращается немедленно, так же, как и работы по дизайну, лицензированию, и на площадке будущей АЭС, сообщала финская компания. Руководство заказчика отмечало, что это решение касается только EPC-контракта и не затрагивает RAOS Voima, акционера Fennovoima.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" был подписан между "Русатом Энерго Интернешнл" и Fennovoima в 2013 году. Станцию планировалось построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен 10-летний топливный контракт для будущей станции с "ТВЭЛом" на 450 млн евро. В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34%-ной доли в Fennovoima за 35,9 млн евро. Стоимость проекта - 7 млрд евро.