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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1"
Фото: Imago images/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Финская Fennovoima 24 мая отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1", говорится в сообщении компании.

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС со структурой "Росатома" RAOS.

Позже RAOS Project Oy сообщила о планах требовать компенсацию за расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" был подписан между "Русатом Энерго Интернешнл" и Fennovoima в 2013 году. Станцию планировалось построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен 10-летний топливный контракт для будущей станции с "ТВЭЛом" на 450 млн евро. В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34%-ной доли в Fennovoima за 35,9 млн евро. Стоимость проекта - 7 млрд евро.

Финляндия Fennovoima Ханхикиви-1
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