Одобренный Байденом пакет помощи для Украины будет стоить $150 млн

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Утверждённый президентом США Джо Байденом очередной пакет военной помощи Украине оценивается в $150 млн, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

"Новый пакет включает в себя оборудование и вооружение на сумму $150 млн. Он включает в себя 25 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радиолокационные станции, аппаратуру для создания активных помех, различное полевое оборудование, запчасти", - приводит телеканал слова представителя американской администрации.

Ранее Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины.

"Я объявляю о выделении очередного пакета помощи в области безопасности, в рамках которого Украине предоставят дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Что касается сегодняшнего объявления, то моя администрация теперь почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности в рамках имеющихся возможностей", - отмечается в заявлении.

По словам Байдена, международные партнеры Украины, в том числе США, должны и дальше "демонстрировать готовность обеспечивать бесперебойный поток оружия и боеприпасов на Украину".

"Конгресс должен быстро предоставить запрошенное администрацией США дополнительное финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и следовательно - за столом переговоров", - подчеркнул американский лидер.