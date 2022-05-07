Что случилось этой ночью: суббота, 7 мая

Байден требует не допускать утечек по поводу работы разведки, Федерацию тенниса России лишают членства в ITF, Моргенштерн - иноагент

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Байден потребовал пресечь утечки об обмене развединформацией с Украиной. В беседе с представителями американской разведки и министерства обороны он назвал недавние сообщения в СМИ о обмене разведданными с Украиной "контрпродуктивными".

- В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая. Это необходимо для сдерживания китайской экспансии на Тайвань, сказал министр обороны Японии.

- Федерацию тенниса России лишили членства в ITF. Также членство в ITF потеряла Белоруссия.

- Одобренный Байденом пакет помощи для Украины будет стоить $150 млн. Это 25 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радиолокационные станции, аппаратуру для создания активных помех, различное полевое оборудование.

- Вучич заявил, что Сербия будет стремиться в Евросоюз. Сербия в международных отношениях продолжит руководствоваться собственными интересами и придерживаться европейского пути, сказал он.

- Минюст признал Моргенштерна иноагентом. Алишер Валеев признан физлицом-иностранным агентом, а также СМИ-иностранными агентами названо еще семь человек и одна организация.