В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Позиция в мире, касающаяся действий России на Украине, имеет решающее значение для сдерживания Китая в его политике в отношении Тайваня или в Южно-Китайском море, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Китай внимательно наблюдает за текущей ситуацией(...) на Украине, и он уделяет особенно пристальное внимание тому, какую реакцию это вызывает у международного сообщества", - сказал Киси в интервью The Washington Post.

Он отметил, что меры в ответ на политику Москвы оказывают сильное влияние на Пекин и его "действия в азиатском регионе в будущем".

"Если международное сообщество каким-то образом будет игнорировать или потворствовать действиям России на Украине, это может дать неверный сигнал о том, что подобная политика может быть терпимой в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанский регион", - сказал японский министр.

Издание отмечает, что Токио, который исторически избегал втягивания в конфликты за пределами Азии, присоединился к санкциям США и Евросоюза против России, Япония поставила украинцам беспилотники, бронежилеты и гуманитарную помощь. Киси заявил, что "посильная поддержка Украины будет продолжаться".

В ответ на вопрос, почему Япония не занимала такую же жесткую позицию в отношении России в 2014 году в связи с Крымом, Киси сказал, что мир "изменился с момента аннексии".

"В прошлый раз реакция международного сообщества была не такой единой, как в этот раз", - заявил он.

The Washington Post пишет, что "американские чиновники опасались, что растущие связи между Россией и Китаем могут ослабить усилия, направленные на усугубление экономических и военных издержек РФ. Но они признают, что пока Пекин не помогал России, ни в военном, ни в экономическом плане.

"На данный момент мы не видим значительной поддержки военных действий России со стороны Китая", - заявил Блинкен Комитету по международным отношениям Сената в прошлом месяце.