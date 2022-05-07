Москалькова сообщила об освобождении 11 российских гражданских моряков на Украине

Фото: телеграм-канал Татьяны Москальковой

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - 11 членов экипажа гражданского сухогруза "Авангард", удерживавшихся властями Украины в Измаиле, удалось освободить, они уже вернулись домой, заявила в субботу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Благодаря огромной работе, проделанной по поручению Президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", граждан Российской Федерации" - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

По словам омбудсмена, речь идет об уроженцах Астраханской области, Приморского, Краснодарского и Ставропольского краев, все они уже вернулись к своим семьям.

Блокирование сухогруза "Авангард" на Украине

"Авангард" прибыл в Измаил из Греции 1 декабря 2021 года и был блокирован охраной порта и украинскими пограничниками с начала проведения Россией специальной военной операции в Украине, добавила Москалькова.

"72 дня экипаж "Авангарда" находился практически в полной изоляции от внешнего мира, морякам запрещали общаться с родственниками, они не могли покинуть судно, остались без средств к существованию, всё это время были без лекарств и медицинской помощи", - отметила омбудсмен.

Остальные удерживаемые на Украине российские моряки

На судоремонтных заводах Измаила украинскими властями продолжают удерживаться 60 моряков с гражданских российских кораблей, заявила Москалькова.

"В Измаиле на судоремонтных заводах продолжают вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо", "Свирь". На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной", - написала она в своем телегам-канале.

"Я обратилась в международные органы с призывом принять меры по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников", - добавила она.

27 апреля Москалькова сообщила, что украинскими властями на судоремонтных заводах в Измаиле удерживаются 72 моряка с 8 российских гражданских судов.