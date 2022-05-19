Москалькова заявила о 77 гражданских моряках, удерживаемых в порту Измаила

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Украинские власти удерживают в порту Измаила (Одесская область) 77 российских гражданских моряков, заявила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"К сожалению, сегодня, по нашим данным, еще 77 человек... Такое большое количество наших моряков, которые находятся в порту города Измаила", - сказала Москалькова в эфире радио России (ВГТРК).

"Буквально на днях часть этих моряков должна была быть освобождена, буквально 17 мая, но, к сожалению, это не состоялось из-за того, что было объявлено, что зоны тишины, гуманитарные коридоры не обеспечивали безопасность. Это должно было случиться в Запорожье, и мы ждем следующего этапа", - отметила Москалькова.

Она добавила, что планирует обратиться в Международную морскую организацию ООН для активизации работы по освобождению российских моряков.

7 мая Москалькова сообщила об освобождении 11 членов экипажа гражданского сухогруза "Авангард". Она добавила, что в порту Измаила удерживаются 60 российских моряков с семи кораблей.