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В Париже прошла церемония в честь 77-летия завершения Второй мировой войны в Европе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел церемонию в Париже в честь 77-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе, сообщают французские СМИ.

Церемония, которую во Франции по традиции проводят 8 мая, состоялась на Елисейских полях. Макрон возложил цветы к памятнику генералу Шарлю де Голлю, побывал у могилы неизвестного солдата, провел смотр войск.

Впервые с 2019 года церемония прошла в присутствии зрителей. Это стало возможным благодаря отмене ранее в этом году ряда ограничений, связанных с COVID-19.

Накануне в Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации Макрона на второй президентский срок.

Франция Париж Эммануэль Макрон Вторая мировая война
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