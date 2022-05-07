В Париже состоялась инаугурация президента Франции Макрона

Руководитель Особого штаба при президенте Франции, Великий канцлер ордена Почётного легиона Бенуа Пюга и Эммануэль Макрон во время приведения его к присяге на второй президентский срок в Елисейском дворце Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Елисейском дворце в Париже в субботу прошла церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона на второй мандат по итогу выборов главы государства 24 апреля 2022 года.

После объявления председателем Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом официального результата президентских выборов и подтверждения нового мандата президента Макрон был объявлен Великим магистром ордена Почётного легиона, и ему преподнесли золотую цепь ордена.

Фабиус отметил, что второй мандат Макрона начинается 14 мая.

Инаугурационная речь президента Франции прошла под повторявшийся им лозунг "Действовать!".

"Французский народ не продлил заканчивающийся мандат, который начался 14 мая 2017 года. Этот новый, отличающийся от того, который был пять лет назад, народ, доверил новому президенту новый мандат", - подчеркнул Макрон.

"Действие в эти времена связано со сплочением, уважением, объединением всех, - сказал президент. - Мы должны все вместе изобрести новый метод, с помощью которого мы сможем выстроить новые производственные, социальные и экологические взаимоотношения в обществе".

При этом он добавил, что "объединять и примирять не означает согласиться ничего больше не делать или забыть наши обязанности". И каждый, отметил Макрон, должен выполнять свою долю обязанностей по дальнейшему преобразованию страны.

"Я обязан французскому народу за оказанное мне доверие. Это всегда хрупкое доверие, подвергающееся сомнению каждое утро, является основой нашего режима свободы. Каждый новый день мандата у меня будет только один ориентир: служить. Служить нашей стране (...), служить нашим согражданам, (...) служить нашим детям и нашей молодежи, о которых я сейчас думаю и которым поклялся завещать более пригодную для жизни планету и более жизнеспособную и сильную Францию", - завершил свое выступление президент.

Как сообщалось, Макрон победил во втором туре президентских выборов 24 апреля с результатом 58,55% голосов, обойдя своего конкурента лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (41,45%). Выступая на Марсовом поле, он заявил соотечественникам, что их ждет непростой, но исторический период.