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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Трейдер Vitol ждет сложностей с торговлей российской нефтью с середины мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нефтетрейдерам станет намного труднее покупать и продавать российскую нефть, начиная с середины мая, заявил в подкасте Gulf Intelligence глава азиатского бизнеса крупнейшей в мире трейдерской компании Vitol Майк Мюллер.

Он связал это с новыми санкциями Евросоюза. Ожидается, что шестой пакет санкций ЕС будет содержать отказ стран Европы от закупок российской нефти к концу этого года. Это решение поддерживают не все члены Евросоюза: Венгрия, к примеру, требует, чтобы ей дали больше времени для диверсификации поставок.

По оценке Мюллера, нефтяной экспорт России вероятно упал на 1 млн баррелей в сутки с 7,5 млн баррелей в сутки в период до 24 февраля. Он ждет дальнейшего сокращения поставок после 15 мая.

"Мы практически приближаемся к той дате, после которой международная банковская система не сможет осуществлять транзакции с участием российских организаций. Санкции ЕС запретят целый ряд операций с 15 мая", - сказал Мюллер.

При этом даже для тех компаний, которые до сих пор могли торговать российскими энергоресурсами, ссылаясь на обязательства по контрактам, наступит совершенно "другая реальность", отметил Мюллер.

В апреле Vitol объявил, что намерен прекратить сделки с российской нефтью к концу 2022 года.

Мюллер также отметил, что многие трейдеры, страховщики, банки и логистические компании уже сокращают объемы работ с российскими энергоресурсами из-за опасений нарушить введенные санкции и навредить репутации. Тем не менее некоторые некрупные трейдеры, как ожидается, продолжат совершать сделки с Россией, хотя столкнутся с задержками поставок из-за трудностей в нахождении страховщиков и перевозчиков.

К 13:30 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на $2,99 (2,92%), до $105,45 за баррель.

Vitol Майк Мюллер Украина Евросоюз Brent
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