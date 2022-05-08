США ввели санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1"

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Администрация США объявила в воскресенье, что вводит санкции в отношении трех российских государственных телеканалов - Первого канала, НТВ, "России-1".

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ"", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.

Со своей стороны, представитель администрации США в ходе брифинга пояснил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны эти трем телеканалам.

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Американские власти также вводят порядка 2,6 тыс. визовых ограничений "в ответ на нарушения прав человека (...) со стороны российских военнослужащих и белорусских чиновников".

Помимо этого, отметил чиновник, администрация США вводит санкции в отношении руководства крупных российских банков, в частности, Сбербанка и Газпромбанка. Таким образом, по данным Белого дома, под санкции США попали 8 представителей руководства Сбербанка, 27 - Газпромбанка. Также под санкциями - Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

Также американским компаниям запретят оказывать ряд консалтинговых услуг клиентам из России и экспортировать в РФ используемое в промышленности оборудование (бульдозеры, промышленные двигатели, бойлерные установки, оборудование для вентиляции и пр.).