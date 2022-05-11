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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Индекс РТС вырос за счет укрепления рубля по итогам торгов в среду

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидации при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей нефти и новых санкций Запада против России, индекс РТС превысил 1120 пунктов за счет новой волны укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2387,14 пункта (-0,25%), индекс РТС - 1123,93 пункта (+3,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар упал до 66,95 рубля (-2,45 рубля), утром максимум сделок составил 70,2 руб./$1.

Участники рынка ожидают возможных заявлений ЦБ РФ о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление нацвалюты, отмечавшееся в апреле - начале мая.

РТС МосБиржа ЦБ РФ
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