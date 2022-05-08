Минобороны РФ сообщило об уничтожении на востоке Украины партии оружия с Запада

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили партию оружия из США и западных стран на востоке Украины.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он также заявил, что была уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе города Чугуев (Харьковская область) и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в границах ЛНР, ДНР и Харьковской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в результате данных ударов уничтожены до 380 украинских военных, выведено из строя 38 единиц военной техники.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении российскими средствами ПВО украинского самолета Су-25 в Харьковской области, а в районе острова Змеиный был уничтожен один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2".