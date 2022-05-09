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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

В ЛНР заявили о боях за Лисичанск и Северодонецк

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Союзные силы Луганской народной республики и России ведут бои в направлении городов Лисичанск и Северодонецк, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"В ЛНР союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск", - написал Мирошник в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, весь пригород и населенные пункты с востока Северодонецка "зачищены от боевиков", а на юго-востоке от города "продолжаются бои, но они близки к завершению".

"Сегодня союзными войсками взят под контроль н.п. Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений", - добавил посол.

Он также сообщил, что активные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах Приволье, Шепилово и Белогоровка.

Хроника 24 февраля – 09 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР Россия Родион Мирошник
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