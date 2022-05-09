Лукашенко предупредил Запад, что у него за спиной ядерная держава

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что понимает силу НАТО, но у него за спиной ядерная держава - Россия.

"Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО (это махина)... Но не надо забывать, что сзади Россия - ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", - сказал он в беседе с журналистами после выступления на церемонии по случаю Дня Победы в понедельник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

Говоря о потенциальной военной угрозе со стороны Запада, президент Белоруссии пообещал "обломать рога" агрессорам.

"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву (...) 32 тыс. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что невозможно победить народ, который воюет на своей земле, за свою территорию и за свои семьи.

Ранее, выступая на торжественной церемонии по случаю Дня Победы в Минске, Лукашенко заявил, что "сейчас весь Западный мир воюет против России в Украине".