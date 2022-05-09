Захарова сообщила об инциденте с послом РФ в Польше в ходе церемонии возложения венков

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила нападение на посла РФ в Польше Сергея Андреева в ходе возложения венка на кладбище советских воинов.

"В Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов совершено нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов", - написала она в своем телеграм-канале.

"Нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", - добавила Захарова.

Позднее в МИД РФ заявили, что в связи с инцидентом властям Польши выражен решительный протест. Во внешнеполитическом ведомстве требуют от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив полную безопасность.

Ряд СМИ ранее написали, что посла РФ, его супругу и группу дипломатов облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.