Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом с послом РФ в Варшаве

Глава МИД Польши Збигнев Рау Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Заслуживающим сожаления назвал в понедельник глава польского МИД Збигнев Рау инцидент, случившийся с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым и группой российских дипломатов при возложении венка на кладбище советских воинов в Варшаве.

По его словам, которые приводит польское агентство PAP, "этого не должно было произойти".

"Мы отдаем себе отчет в серьезности ситуации, и наблюдаем за ней", - сказал Рау.

Появившиеся в соцсетях видео свидетельствуют о том, что российский посол был облит красной краской. Вокруг дипломата находились люди с украинскими флагами, они скандировали антироссийские лозунги.

В МИД РФ ранее заявили, что в связи с инцидентом властям Польши выражен решительный протест.