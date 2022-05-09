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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом с послом РФ в Варшаве

Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом с послом РФ в Варшаве
Глава МИД Польши Збигнев Рау
Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Заслуживающим сожаления назвал в понедельник глава польского МИД Збигнев Рау инцидент, случившийся с послом РФ в Варшаве Сергеем Андреевым и группой российских дипломатов при возложении венка на кладбище советских воинов в Варшаве.

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По его словам, которые приводит польское агентство PAP, "этого не должно было произойти".

"Мы отдаем себе отчет в серьезности ситуации, и наблюдаем за ней", - сказал Рау.

Появившиеся в соцсетях видео свидетельствуют о том, что российский посол был облит красной краской. Вокруг дипломата находились люди с украинскими флагами, они скандировали антироссийские лозунги.

В МИД РФ ранее заявили, что в связи с инцидентом властям Польши выражен решительный протест.

Польша Варшава МИД РФ Сергей Андреев
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