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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Несколько артистов России включили в список нежелательных для Латвии лиц

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В список нежелательных для Латвии лиц включены еще четыре человека, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в соцсети, передает в понедельник агентство BNS.

Так, в список нежелательных лиц включены певец Филипп Киркоров, артист и юморист Владимир Винокур, а также юморист Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

В феврале российскому певцу Николаю Баскову также было запрещено въезжать в Латвию на неопределенный срок.

В апреле Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну российским артистам Киркорову и Полине Гагариной.

Латвия Филипп Киркоров Евгений Петросян Владимир Винокур Ирина Винер-Усманова
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