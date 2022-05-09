Несколько артистов России включили в список нежелательных для Латвии лиц

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В список нежелательных для Латвии лиц включены еще четыре человека, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в соцсети, передает в понедельник агентство BNS.

Так, в список нежелательных лиц включены певец Филипп Киркоров, артист и юморист Владимир Винокур, а также юморист Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

В феврале российскому певцу Николаю Баскову также было запрещено въезжать в Латвию на неопределенный срок.

В апреле Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну российским артистам Киркорову и Полине Гагариной.