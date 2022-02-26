Латвия включила в черный список Николая Баскова за его пост об Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - За пропаганду войны и агрессии против Украины российский певец Николай Басков включен в список лиц, въезд которых в Латвию нежелателен, сообщил в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Российскому артисту запрещено въезжать в Латвию на неопределенный срок.

Басков в Instagram выразил поддержку российской военной операции на Украине, заявив, что она полностью соответствует международному праву.