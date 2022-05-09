Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Умные болты и шайбы, игривые амазонские дельфины и как лягушки получили змеиную ДНК

Амазонские дельфины Фото: Gabrielle Therin-Weise via Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Два самца амазонских дельфинов из боливийской реки Тихамучи захотели поиграть с анакондой: на глазах зоологов в течение семи минут они носили змею в пасти и показывали ее младшим сородичам. Один самец держал анаконду за шею, второй – за переднюю треть туловища, иногда животные погружались под воду. Причем эти самцы были сексуально возбуждены, их выдали эрегированные половые органы. Пережить игру анаконде не удалось.

- Геологи выяснили, что извержению вулкана Фаградальсфьядль в Исландии в марте 2021 года предшествовал магматический флюид, который внедрялся в геотермальные системы. На острове насчитываются 30 вулканических систем – Рейкьянес, Свартсенги, Крисувик и другие. Одновременно с толчками на полуострове Рейкьянес в январе 2020 года было зафиксировано вздутие территории, а затем проседание. Ученые объяснили это так: на глубине 20 км под полуостровом Рейкьянес есть магматический резервуар, оттуда насыщенный углекислым газом флюид попадает на глубину около 7 км, затем в момент критического давления флюид выталкивается в геотермальные водоносные горизонты и приподнимает лежащие выше породы. Первые три партии флюида попали в геотермальную систему Свартсенги, а четвертая – в Крисувик. В феврале 2021 года давление сломало хрупкую кору, образовав трещину, из которой 19 марта стал вытекать раскаленный расплав.

- Какая вакцина от ковида лучше? Этим вопросом задаются не только ученые, но и простые люди. Опрос 5,5 тысяч европейцев показал, что при выборе вакцины люди обращают внимание на эффективность, побочные эффекты и страну производства. Например, активные сторонники вакцинации более благосклонны к вакцинам немецкого происхождения, чем к вакцинам китайского происхождения. Для сомневающихся в вакцинации никакие характеристики вакцин не играли значимой роли при их выборе.

- Немцы разработали умные болты и шайбы. Они следят за уровнем натяжения и присылают сообщение, если их необходимо затянуть. В головке болта есть LPWAN-модуль, и при падении уровня затяжки болта до определенного уровня этот модуль передает сигнал на базовую станцию. Для питания системы из болта и шайбы используется термоэлектрический генератор или солнечная панель на головке болта.

- Российские палеопатологи выяснили, что у сельских жителей из окрестностей Суздаля в XIV–XV веках было множество проблем со здоровьем. К такому выводу они пришли, исследовав останки 26 человек из могильника Михали-3. Судя по всему, там не было врачей, и местные жители, вероятно, лечились молитвой и народными средствами. Однако люди с серьезными недугами были похоронены на том же сельском кладбище, что и остальные. Это указывает на то, что больные и инвалиды не считались изгоями и получали поддержку общины.

- Эфиопские ученые вместе со своими индийскими коллегами подвергли спектроскопическому анализу манговые и апельсиновые соки, выжатые из местных фруктов. Спектры помогли разобраться в том, как меняется химический состав соков под влиянием термической обработки и долгосрочного хранения при комнатной температуре. Выяснилось, что полиметоксифлавоны и кумарин в манговом соке не выдерживают этих процедур в отличие от каротиноидов, а витамины в апельсиновом соке довольно быстро разрушаются с нагревом.

- Биологи обнаружили, что общие паразиты змей и лягушек могут способствовать перемещению генетического материала от одного вида к другому. Таким образом, был найден горизонтальный перенос генов между рептилиями и амфибиями. Ученые проверяли 106 видов змей и 149 видов лягушек со всего света на наличие ретротранспозона Bovine-B – мобильной последовательности ДНК, которая распространяется в эукариотическом геноме путем копирования и вставки самого себя. По оценкам биологов, Bovine-B переходил от змей к лягушкам как минимум 54 раза в период между 85 и 1,3 млн лет назад.