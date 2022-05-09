Зеленский и премьер Швеции обсудили взаимодействие в энергетике и поддержку Украины в военной сфере
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Магдалена Андерссон обсудили взаимодействие в энергетической сфере, оборонную поддержку Украины и санкции против РФ.
"Провел переговоры с Андерссон. Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины (...), ужесточение санкций против РФ", - написал Зеленский в соцсети в понедельник.