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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Зеленский и премьер Швеции обсудили взаимодействие в энергетике и поддержку Украины в военной сфере

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Магдалена Андерссон обсудили взаимодействие в энергетической сфере, оборонную поддержку Украины и санкции против РФ.

"Провел переговоры с Андерссон. Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины (...), ужесточение санкций против РФ", - написал Зеленский в соцсети в понедельник.

Магдалена Андерссон Владимир Зеленский
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