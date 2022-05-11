Швеция и Великобритания договорились о взаимном обеспечении безопасности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министры Великобритании и Швеции Борис Джонсон и Магдалена Андерссон подписали в Швеции заверения о предоставлении взаимных гарантий безопасности, сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Ожидается, что позднее в этот же день Джонсон подпишет аналогичный документ в Финляндии.

Стороны договариваются о сотрудничестве в противодействии с обычными и гибридными угрозами, а также угрозами в сфере кибербезопасности. Речь идет об обмене разведданными и о проведении совместных военных операций.

"Эти заявления приведут к кардинальным изменениям в сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой из этих стран. Это активизирует обмен разведданными, ускорит совместную военную подготовку, проведение учений и развертывания военных, а также укрепит безопасности во всех трех странах и северной Европе", - указывается в сообщении.

Британский премьер отправился в Швецию и Финляндию на фоне сообщений о том, что правительства этих стран могут подать заявки о вступлении в НАТО. По сведениям Helsingin Sanomat, эти заявки будут поданы одновременно в начале будущей недели.