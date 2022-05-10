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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

США отказались возвращать талибам угнанные из Афганистана вертолеты

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - США и Таджикистан обсуждают судьбу вертолетов, которые афганские пилоты доставили в республику из Афганистана в августе прошлого года после захвата страны талибами (запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан").

"США не планирует передавать их талибам. Эти вертолеты не будут переданы талибам, потому что они им не принадлежат", - заявил на пресс-конференции во вторник в Душанбе посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм, которого цитирует "Радио Озоди" - таджикская служба "Радио Свобода" (объявлена в России СМИ-иноагентом).

Поммершайм не раскрыл подробностей переговоров Вашингтона и Душанбе по поводу вертолетов.

Ранее руководство "Талибан" заявляло, что в августе 2021 года десятки вертолетов и самолетов были переброшены афганскими пилотами в Таджикистан и Узбекистан после падения предыдущего афганского правительства, и требовало их возвращения. Позже, по сообщениям местных СМИ, при помощи США афганские пилоты были перемещены в третьи страны, однако судьба вывезенных из Афганистана вертолетов и самолетов неизвестна.

Хроника 18 июля 2021 года – 10 мая 2022 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан
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