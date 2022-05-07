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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом

Талибы запретили женщинам появляться на улице с открытым лицом
Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Верховный лидер террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада издал указ, запрещающий женщинам в Афганистане выходить на улицу с непокрытым лицом, сообщает Al Jazeera.

В указе сказано, что женщины обязаны носить бурку - мусульманскую верхнюю одежду, покрывающую тело и лицо - "поскольку это является традиционным и уважительным".

Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола: им грозит наказание вплоть до увольнения с работы или тюремного заключения.

Al Jazeera отмечает, что большинство афганских женщин покрывают платком голову, но лицо многие оставляют открытым, особенно жительницы городов.

Как сообщалось, в конце 2021 года талибское Министерство по пропаганде добродетели и борьбе с пороком запретило женщинам отправляться в поездки далее 72 км без сопровождения родственника-мужчины.

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