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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании шести мин на Каспии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Морские мины, обнаруженные в ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря, обезврежены, сообщили во вторник в Минобороны Азербайджана.

"Разминирование проводилось соответствующими кораблями ВМС Азербайджана и специалистами во взаимодействии с другими государственными органами с соблюдением мер безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

К разминированию были привлечены четыре боевых корабля, четыре катера и 133 военнослужащих. Как говорится в сообщении, "в настоящее время вся деятельность в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжается в обычном режиме".

В ходе разведочных работ в азербайджанском секторе Каспийского моря 4 мая со стороны операционной компании "Umid Babek operating company" на глубине 60 метров были найдены морские мины. Специалисты ВМС Азербайджана обнаружили шесть крупных корабельных мин (КБ-1).

Якорная мина КБ была принята на вооружение ВМФ СССР в 1931 году под обозначением КБ.

Газовое месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.

Азербайджан Каспийское море
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