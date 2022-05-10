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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Лукашенко договорился с Россией оставить в Белоруссии С-400 и "Искандеры"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Искандеры", а также купить у России дополнительные, заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции (на Украине)... Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по гособоронзаказу, его цитирует пресс-служба президента.

Глава государства также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер". "Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал Лукашенко.

"Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики. Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", - заявил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко
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