Лукашенко посетит Москву и проведет переговоры с Путиным

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко летит в Москву, где, как предполагается, он примет участие в саммите стран ОДКБ и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Лукашенко летит в Москву. 16 мая российская столица примет лидеров стран ОДКБ", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Авторы канала "уверенно предположили", что повестка юбилейного саммита будет "самая что ни на есть рабочая", а самое интересное будет происходить "как всегда в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет".

Лукашенко 6 мая объявил, что скоро встретится с Путиным. В тот день в Кремле подтвердили, что такая встреча готовится и что в один день состоятся и двусторонние переговоры двух президентов, и их общение в формате саммита ОДКБ. Дату саммита тогда не назвали.

16 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что 16 мая в Москве пройдет саммит ОДКБ по случаю 20-летия организации и 30-летия Договора о коллективной безопасности. Планируется и встреча лидеров стран-участниц, и их общение в формате рабочего завтрака.

Пресс-служба Кремля уточнила, что будут обсуждаться ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, "а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности". По итогам мероприятия будет подписано заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с юбилейными датами.

Лукашенко 12 мая сказал, что планирует обсудить с Путиным импортозамещение.

"Все время в наших отношениях нефть, газ, торговля, поставки, рынок и так далее(...) Не было счастья - несчастье помогло, все-таки и эти вопросы у нас решаются. Но не это, наверное, главное для нас сейчас в отношениях. Я так обдумываю эти проблемы, при встрече с президентом России мы будем серьезно еще раз обсуждать, импортозамещение - это вопрос очень важный", - цитирует его слова "БелТА".