Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о включении Чехии в Совет по правам человека (СПЧ) вместо России, инициатива набрала 157 голосов при необходимом минимуме в 97 голосов.

Чехию избрали в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

РФ была исключена из СПЧ после принятия резолюции о приостановке ее членства на специальной сессии Генассамблеи 7 апреля, посвященной событиям в городе Буча на Украине.

В ООН отметили, что Россия сохраняет место в совете, но лишается права голоса и выступлений.

Россия в СПЧ ООН

Россия являлась членом СПЧ ООН с 2006 по 2012 год, после чего вернулась в Совет на промежуток с 2014 по 2016 год. 28 октября 2016 года Россия не попала в состав СПЧ на 2017-2019 годы, уступив Хорватии и Венгрии. По результатам голосования Россия получила 112 голосов, Венгрия набрала 144 голоса, Хорватия - 114. Ранее в том же году более 80 правозащитных и гуманитарных организаций и организаций по защите прав человека подписали петицию с требованием исключить Россию из Совета из-за ее политики в Сирии.

После четырехлетнего перерыва Россия была избрана в СПЧ ООН в 2020 году. Также тогда в Совет попали Куба, Пакистан и Китай, после чего занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что избрание этих стран "подтверждает правильность решения США покинуть Совет в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека".

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на Саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН, который собирается регулярно, не меньше трех раз в год. В состав СПЧ ООН входят 47 государств. Если член совета будет уличен в массовом и систематическом нарушении прав человека, то его членство может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

Члены Совета избираются на три года и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.