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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

СПЧ ООН проголосовал за расследование предполагаемых нарушений РФ прав человека на Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет по правам человека ООН принял резолюцию о расследовании предполагаемых нарушений Россией прав человека на Украине, сообщил председатель совета Федерико Вильегас.

33 страны-участницы СПЧ ООН проголосовали за расследование, 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.

Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов подверг критике эту спецсессию СПЧ и отметил в Telegram, что "коллективный Запад" устраивает очередной политический шабаш по демонизации России".

"Установление истины уже давно перестало их интересовать, а преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственных граждан, старательно продолжают игнорироваться", - написал Гатилов.

Россия вышла из СПЧ после того, как Генассамблея ООН 7 апреля на спецсессии, посвященной Украине, приняла резолюцию о приостановке членства России в этом совете. Резолюция предполагала, что Россия сохранила бы место в совете, но лишилась права голоса и выступлений.

СПЧ ООН в марте учредил независимую комиссию по расследованию фактов нарушения прав человека и международного гуманитарного права на Украине, ее возглавил судья из Норвегии Эрик Месе.

Хроника 24 февраля – 12 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
СПЧ ООН Украина Геннадий Гатилов
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