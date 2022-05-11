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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми организаций и граждан РФ

Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми организаций и граждан РФ
Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о новых санкциях, введенных страной в отношении восьми российских организаций и граждан из-за ситуации на Украине.

"Новая Зеландия продолжает недвусмысленно осуждать неоправданное и незаконное нападение России на Украину", - говорится в заявлении Махуты на сайте правительства.

Согласно обновленным данным, опубликованным на сайте МИД страны, под санкции попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront ("Ньюсфронт") Михаил Синелин.

В список также вошли 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС РФ и российское "Агентство интернет-исследований".

Махута пояснила, что последние санкции направлены против восьми физических и юридических лиц, причастных к "путинской кампании дезинформации", а также к кибератакам на Украину.

"Они основываются на более ранних санкциях Новой Зеландии, направленных против пропагандистов, и расширяют наш санкционный список, включив в него печально известную "ферму троллей", представителя министерства обороны России и других", - заявила глава МИД Новой Зеландии.

По ее словам, нынешние санкции отражают полное неприятие попыток Москвы "ввести в заблуждение международное сообщество".

Хроника 24 февраля – 11 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Новая Зеландия Россия Украина Игорь Конашенков Олег Добродеев
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