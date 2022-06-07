Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Белоруссии

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Белоруссии, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий, сообщает во вторник правительство страны.

"Под эти последние санкции попали 44 организации, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями", - заявила глава новозеландского МИД Наная Махута.

Под санкции попали "Газпром", а также организации, занимающиеся производством оружия и военной техники, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В нем отмечается, что предприятия, которых коснулись санкции, имеют "стратегическое значение для России", так как они обеспечивают сырье, инфраструктуру, связь, транспорт, оружие и финансирование.

Ранее Новая Зеландия уже вносила в санкционные списки физические лица из России, финансовые организации, оборонные предприятия.