Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции против 44 предприятий РФ и Белоруссии
Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Белоруссии, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий, сообщает во вторник правительство страны.

"Под эти последние санкции попали 44 организации, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями", - заявила глава новозеландского МИД Наная Махута.

Под санкции попали "Газпром", а также организации, занимающиеся производством оружия и военной техники, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

В нем отмечается, что предприятия, которых коснулись санкции, имеют "стратегическое значение для России", так как они обеспечивают сырье, инфраструктуру, связь, транспорт, оружие и финансирование.

Ранее Новая Зеландия уже вносила в санкционные списки физические лица из России, финансовые организации, оборонные предприятия.

Новая Зеландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода

Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода

В Херсонской области решили провести референдум о возможном вхождении в состав РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июня

Президент Южной Кореи назначил нового посла в РФ

Президент Южной Кореи назначил нового посла в РФ
Военная операция на Украине

Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

В ЛНР заявили, что украинские военные выбиты из Северодонецка

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория сами решили закрыть небо самолету Лаврова

В США объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });